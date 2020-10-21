Новосибирские парашютисты выиграли серебро на чемпионате России

На высоте три тысячи метров парашютисты показывали всевозможные элементы: звездочку, лестницу, змею и прочие. Всего разыгрывается четырнадцать элементов, однако каждая команда демонстрирует лишь четыре — какие именно решается в ходе жеребьевки. На выполнение каждой фигуры дается две минуты, успешное выполнение — плюс один бал в копилку команды. За счет акробатических упражнений спортсменам добавляют еще очки.

На прошедшем чемпионате страны новосибирские парашютисты показали второй лучший результат — после московской команды, действующего чемпиона мира. Капитан нашей сборной Василий Чекрыгин подчеркнул, что очень важно в целом развивать парашютное направление в Новосибирске, чтобы каждый, кто хочет совершить прыжок, мог исполнить свою мечту.

Сейчас наша команда приступила к очередному тренировочному этапу — подготовке к чемпионату мира по парашютному спорту, который пройдет в 2021 году.