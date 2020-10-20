Россиянам вновь выплатят по 10 тысяч рублей

Волна выплат в размере десяти тысяч рублей должна повториться. Это будет уже третья по счету серия подобных выплат за этот год: в июне семьи с детьми получили по десять тысяч рублей единовременно на каждого ребенка от трех до шестнадцати лет. В июле деньги были выплачены повторно. В Госдуме оценили вероятность третьего «подхода»: по словам депутата Евгения Федорова, средства на это в бюджете есть. «Возможности федерального бюджета позволяют реализовать эту программу, — подчеркивает господин Федоров. — Если по какой-то причине средств не хватит, мы можем использовать кубышку правительства. Ее размер превысил отметку в семь триллионов рублей и составляет сейчас больше одиннадцати триллионов рублей».