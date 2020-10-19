Голосуем за победу Екатерины Весниной в Национальном открытом конкурсе творческих компетенций ART MASTERS 2020.
Сценограф из Новосибирска стала финалисткой национального конкурса
Екатерина Веснина — сценограф компании ELKRUFF, создатель пространственного решения премии журнала «Собака.ru» Топ 50 2019 — стала финалисткой Национального открытого конкурса творческих компетенций ART MASTERS 2020 в разделе сценографии.
Мы гордимся Екатериной и поздравляем ее с покорением новых вершин.
Поддержите Екатерину и проголосуете за нее на странице конкурса — наш сценограф под девятым номером.
Фото: архивы пресс-служб
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