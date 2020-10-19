Сценограф из Новосибирска стала финалисткой национального конкурса

Екатерина Веснина — сценограф компании ELKRUFF, создатель пространственного решения премии журнала «Собака.ru» Топ 50 2019 — стала финалисткой Национального открытого конкурса творческих компетенций ART MASTERS 2020 в разделе сценографии.

Мы гордимся Екатериной и поздравляем ее с покорением новых вершин.

Поддержите Екатерину и проголосуете за нее на странице конкурса — наш сценограф под девятым номером.

Фото: архивы пресс-служб