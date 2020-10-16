31 декабря сделают выходным днем

В следующем году последний декабрьский день будет официальным выходным — об этом сказано в постановлении о переносе выходных дней в 2021 году, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В целом будут перенесены три торжественные даты января и февраля, выпадающие на субботу и воскресенье. В результате таких рокировок следующий год просто изобилует длинными выходными — всего их будет семь.

Россияне смогут усиленно отдохнуть в следующие периоды: с 1 по 10 января (десять дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (три дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (три дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (три дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (три дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (три дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (четыре дня — с четверга по воскресенье).