Президент подписал указ о награждении новосибирцев

В списке о присвоении россиянам госнаград, подписанном Владимиром Путиным, оказались и жители Новосибирской области. Генеральный директор «НПП Триада-ТВ» Сергей Матвеев получил орден Дружбы за большой вклад в реализацию проекта по переходу России на цифровой формат телевещания. Председатель совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников Центра Независимой Жизни «Финист» Виктор Семенко был удостоен знака отличия «За благодеяние». Директору закрытого акционерного общества «Пламя» Геннадию Халиману было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». А первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панферова президент наградил орденом Александра Невского за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Фото: из архивов пресс-служб