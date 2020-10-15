Тигр, обнимающий ель, победил на конкурсе

Тигр, душевно обнимающий дерево, был запечатлен в национальном парке «Земля леопарда» (Приморье). Снимок, сделанный новосибирцем Сергеем Горшковым, так и называется — «Объятие». Престижный конкурс Wildlife Photographer of the Year, выбирающий лучших в сфере фотосъемок дикой природы, проводится с 1964 года британским Музеем естественной истории. Объявила победителя Герцогиня Кембриджская Кэтрин — покровительница Музея. Работа Сергея была признана лучшей среди почти пятидесяти тысяч присланных на конкурс фотографий.

Фото: Сергей Горшков