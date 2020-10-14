Новосибирским гостиницам организуют проверки

Отели, гостиницы и хостелы региона, еще начиная с мая, проверяют на предмет соблюдения санитарно-эпидемических мер. Из-за усугубившейся ситуации по COVID-19 Минэкономразвития Новосибирской области планирует усилить контроль за местами для временного проживания.

Соблюдение масочного режима, наличие перчаток, защитных экранов у сотрудников, антисептиков и санитайзеров, проведение термометрии у гостей и сотрудников при входе и выходе, соблюдение социальной дистанции, применение при уборке помещений специальных препаратов против инфекции — все этим пунктам обязаны соответствовать гостиницы в новых реалиях.

«В настоящее время многие гостиницы, которые прекращали свою деятельность в период ограничений, возобновили работу и готовятся принять или уже принимают гостей, поэтому министерство вновь инициировало проверки и будет проводить их в регулярном режиме», — подчеркнула начальник отдела развития внутреннего и въездного туризма управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Елена Крыжановская. При выявлении нарушений на представителей индустрии гостеприимства будут налагаться соответствующие взыскания.