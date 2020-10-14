Сотрудников в возрасте отправляют на удаленку

Решение о переводе пожилых сотрудников на дистанционный режим работы было принято на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, которое проводил первый заместитель губернатора Юрий Петухов 13 октября. Удаленная работа, соблюдение режима самоизоляции, минимизация социальных контактов — такой перечень рекомендаций адресован трудящимся гражданам «шестьдесят пять плюс». По мнению новосибирского правительства, эта мера на фоне растущей статистики по коронавирусу поможет снизить темпы распространения инфекции и позволит защитить наиболее уязвимую возрастную группу от потенциального заражения.