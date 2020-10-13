Новосибирский спортсмен победил на Кубке России по греко-римской борьбе

Кубок России по греко-римской борьбе, проходивший в Уфе, принес нашему прославленному спортсмену, двукратному олимпийскому чемпиону Роману Власову еще одну важную награду. Надо отметить, что последние соревнования, в которых участвовал титулованный борец проходили в декабре 2019 года — речь идет о Гран-при Москвы. В Уфе Роман доказал, что не растерял своей силы: он не оставил соперникам шанса, выиграв все свои бои. «Мне было очень важно выиграть, подтвердить свое лидерство в стране, и я рад, что у меня все получилось, — отметил спортсмен. — После поражения на чемпионате мира в прошлом году для меня ценным является каждый старт. Я чувствую, что я лидер в своей стране, и мои кондиции позволяют мне рассчитывать на лидерство в мире. На данном этапе я доволен своим выступлением, но мне еще предстоит набрать форму».

Фото: Инстаграм Романа Власова