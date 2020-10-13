Новосибирский Минздрав планирует перепрофилировать гинекологическую больницу в коронавирусный госпиталь

На фоне активной борьбы с ковидом, пациенты «другого профиля» часто остаются без внимания. Так произошло с пациентками Новосибирской гинекологической больницы №2. Ежемесячно туда обращаются более полутора тысяч женщин, в среднем около тысячи госпитализируют. Сейчас, когда больницу хотят отдать под ковидный госпиталь, пациентки возмущены: несвоевременная помощь или отсутствие таковой при гинекологических осложнениях — это гарантированные мучения и даже риск смерти. Врачи больницы тоже обескуражены, они убеждены, что подобное «перепрофилирование» — разрушительный фактор для системы здравоохранения в целом.

Собрав более ста двадцати подписей возмущенных пациенток и медперсонала, одна из бывших пациенток больницы Марина Адамович отправила обращения в Минздрав России, Роспортребнадзор и в президентскую канцелярию Владимиру Путину.