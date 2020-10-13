Новосибирская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин страны

Читатели журнала Maxim каждый год отдают свои голоса за самых красивых девушек страны: спортсменок, актрис, телеведущих, блогеров, певиц. Голосование-2020 закончится 16 октября, и на данный момент новосибирская актриса Мария Шумакова, полюбившаяся публике благодаря роли в сериале «Сладкая жизнь», занимает семьдесят пятое место в списке. За Марию проголосовало почти две с половиной тысячи человек. Она обгоняет Катю Варнаву, Оксану Акиньшину, Лизу Боярскую, Аллу Михееву и других известных соперниц. Надо отметить, что для Марии это не первое попадание в горячую сотню журнала Maxim: она уже оказывалась в списках самых сексуальных в 2018-м и 2019 году.

Фото: Инстаграм Марии Шумаковой