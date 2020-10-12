Семьи с детьми от трех до семи лет будут получать ежемесячные пособия

Кабинет министров России одобрил проект о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Министерству труда выделены дополнительные средства — более 8,8 миллиардов рублей — чтобы в этом году в регионах страны обещанные субсидии были выплачены в полной мере. Решение о дополнительном финансировании связано с увеличением числа детей, чьи родители имеют право на пособия. В ходе своего ежегодного обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что выплаты на детей трех-семи лет в 2021 году, возможно, вырастут в два раза.