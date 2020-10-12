Известный новосибирский боксер Михаил Алоян заболел COVID-19

По сообщению Федерация бокса России, у Михаила Алояна диагностировали коронавирусную инфекцию. На данный момент известный спортсмен, призер Олимпийских игр лежит в госпитале. Во время видеоконференции, которую проводил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, господин Алоян подтвердил, что сейчас находится в больнице с диагнозом COVID-19 и добавил, что по причине болезни не сможет участвовать в ближайшем бое. Поединок с колумбийским боксером Пабло Каррильо должен был состояться 15 декабря. «Когда я вернусь в строй, мы с Умаром Кремлевым определим моего следующего соперника и дату», — отметил Михаил.

Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Алояна