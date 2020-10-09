Сопровождавшая Навального по Сибири Мария Певчих привезла немецким исследователям не ту бутылку

Мария Певчих, которая сопровождала господина Навального в его сибирской командировке, после случившейся с оппозиционером трагедии привезла в Германию бутылку с водой — для токсикологического тестирования, в ходе которого были найдены следы нервно-паралитического отравляющего вещества.

«Вместе с тем следственными органами объективно установлено, что Мария Певчих совместно с Георгием Албуровым после госпитализации Навального проследовала из города Томска в город Новосибирск автомобильным транспортом, а далее — воздушным транспортом в город Омск. В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали. После прохождения предполетного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды „Святой источник“ объемом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск», — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудники МВД рассматривают вариант с подменой бутылок: по их предположению, исследованный в Германии «образец» мог быть привезен вовсе не из печально известного томского отеля, а из новосибирского аэропорта.

В данный момент Следствие разыскивает госпожу Певчих для дачи показаний.