Тотальный диктант состоится в Новосибирске 17 октября

Пройти Тотальный диктант в этом году можно тремя способами: выбрать традиционный офлайн-сценарий, написать диктант на сайте или в актуальном на фоне пандемии формате #пишемдома. Выбравшие последний вариант участники должны распечатать бланк для диктанта, размещенный на сайте, или взять его в Новосибирской областной библиотеке на Советской, 6. Написанные дома работы будут принимать на проверку до 20 октября.

«Если в прошлом году речь шла о восьми с половиной тысячах участников, то мы понимаем, что в этом году все будет иначе. Но мы большую ставку делаем на онлайн, на возможность написать дома», – говорит координатор проекта в Новосибирске Андрей Поздняков.

Основной площадкой Тотального диктанта станет кинотеатр «Победа». Текст для желающих проверить свою грамотность будет читать известный литературный критик Галина Юзефович. Самой большой площадкой Тотального диктанта станет НГТУ, а всего запланировано пятьдесят офлайн-локаций. Важно отметить, что в этом году организаторы протестируют новую методику проведения диктанта для глухих. Традиционно одна из площадок будет предназначена для людей с ограничениями по зрению.

В качестве «тотальных диктаторов» выступят профессиональные новосибирские филологи, журналисты, писатели, актеры и психологи.

Подробнее о проекте и правилах участия в нем можно прочитать на сайте totaldict.ru

Фото: архивы пресс-служб