Донорская акция пройдет в Новосибирске

Добровольческая акция для доноров крови пройдет в нашем городе уже в шестьдесят пятый раз. Поучаствовать в ней смогут уже достигшие восемнадцати лет граждане России, имеющие прописку в Новосибирской области или в городе (паспорт с пропиской необходимо иметь с собой). Кровь будут брать только у тех добровольцев, которые себя хорошо чувствуют. Прежде чем сдать кровь, каждый из участников пройдет опрос по состоянию своего здоровья, осмотр у врача и скрининг крови.

Сама донорская процедура занимает около десяти минут – за это время удается взять около четырехсот пятидесяти миллилитров венозной крови. Утром донор должен легко позавтракать – приходить натощак не нужно.

Акция будет проходить 9 октября с девяти утра до полудня, место встречи – площадь Ленина, напротив знакомых всем горожанам монументальных скульптур. Чтобы стать участником акции, нужно предварительно позвонить по телефону 227-59-88 или отправить заявку по почте NRabchikova@admnsk.ru.