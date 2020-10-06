Повышаются зарплаты федеральных чиновников, военных и сотрудников силовых структур

Изменения, вступившие в силу с 1 октября, справедливы и для военнослужащих-контрактников, и для тех, кто проходит службу по призыву. Кроме того, повысится оклад у гражданского персонала военных частей, судей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Станет выше зарплата работников МВД, Нацгвардии, таможенников, пожарных. Также у военнослужащих и представителей силовых органов на 3% вырастут пенсии.

Фото: архивы пресс-служб