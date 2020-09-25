Материнский капитал станет больше в 2021 году

На встрече с сенаторами президент сообщил: «Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей, право на 466 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка... И что так же важно — материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 432 рубля». Сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей.

Также Путин поручил правительству предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых ниже прожиточного минимума в регионе.