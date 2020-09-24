Представители турбизнеса смогут получить гранты на развитие из федерального бюджета

Претендовать на него могут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом по налогам и сборам и заработной плате. Максимальный размер гранта — 3 млн рублей. Один предприниматель или юридическое лицо может претендовать на получение 3 грантов.

«До этого механизм поддержки сферы туризма включал федеральные субсидии на крупные инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры и возмещение части затрат туроператорам на прием иностранных туристов. В условиях пандемии индустрия гостеприимства оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Гранты — отличная возможность для предпринимателей подготовиться к новому туристическому сезону, обновить основные фонды, оцифровать и перекодировать турбизнес в современный формат, развивать путешествия «шаговой доступности», — рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Гранты можно использовать для приобретения оборудования для информационных центров, пунктов проката, объектов турпоказа и развлекательной инфраструктуры, модульных гостиниц, товаров для отдыха и спорта, транспорта, разработку новых туристических маршрутов, аудиогидов и мобильных приложений-путеводителей по маршрутам, создание и развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и развитие инклюзивного туризма.



Прием заявок будет проходить по 8 октября. Получить подробную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно на официальном сайте.