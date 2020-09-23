Налоговая сообщила о 5000 сотрудниках-должниках работодателям Новосибирска

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области сообщила, что с января по август 2020 года отправила почти 520 тысяч сведений о наличии налоговой задолженности. В документе есть информация о том, в какие сроки и как нужно ее погасить, а также предупреждение об ответственности за их неуплату.

Руководители 95 учреждений получили уведомления о своих работниках. По информации УФНС, это еще один способ решить вопрос взыскания задолженности в досудебном порядке. Если такие меры не помогают, специалисты делают это принудительно через суд. В этом случае долг взыщут судебные приставы, работодатели или банки.