Новосибирские сотрудники ГИБДД стали вежливее

Автомобильный сайт Drom.ru провл всероссийский опрос среди своих пользователей: «Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения стали вежливее, вы согласны?». Это подтвердили 35,5% новосибирских водителей, а чуть меньше 30% выбрали ответ «Они и раньше были вежливыми». 13% посчитали, что, в целом, поведение сотрудников ГИБДД изменилось в лучшую сторону, но время от времени сталкиваются с грубостью. 17% не заменили никаких положительных изменений.

Если верить результатам опроса, самые вежливые сотрудники ГИБДД работают в Самарской области.