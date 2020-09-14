Он обновился наполовину.
Стал известен предварительный состав Горсовета Новосибирска
По предварительным итогам выборов в Городской совет, общий расклад получился следующий. Больше всего мандатов — 22 — получили представители «Единой России», КПРФ — 8 мандатов, ЛДПР — 4. В Горсовет прошли по одному представителю от партий «Родина» и «Зеленые» и 13 самовыдвиженцев.
5 кандидатов от «Коалиция Новосибирск» победили на выборах — Бойко, Каверзина, Якименко, Картавин и Пирогова.
Общий расклад по 50 одномандатным округам выглядит следующим образом:
Округ №1. Екатерина Митряшина.
Округ №2. Евгений Лебедев.
Округ №3. Георгий Андреев.
Округ №4. Ирина Беспечная.
Округ №5. Евгений Прохоров.
Округ №6. Ростислав Антонов.
Округ №7. Антон Тыртышный.
Округ №8. Василий Стрекалов.
Округ №9. Владислав Люмин.
Округ №10. Екатерина Шалимова.
Округ №11. Игорь Украинцев.
Округ №12. Степан Сафонкин.
Округ №13. Ирина Константинова.
Округ №14. Павел Чернышев.
Округ №15. Елена Воронина.
Округ №16. Игорь Атякшев.
Округ №17. Леонид Рыбин.
Округ №18. Евгений Крайнов.
Округ №19. Александр Тарасов.
Округ №20. Игорь Кудин.
Округ №21. Дмитрий Асанцев.
Округ №22. Александр Бестужев.
Округ №23. Дмитрий Колпаков.
Округ №24. Сергей Трубников.
Округ №25. Антон Картавин.
Округ №26. Дмитрий Червов.
Округ №27. Александр Бурмистров.
Округ №28. Николай Тямин.
Округ №29. Денис Кулинич.
Округ №30. Андрей Аникин.
Округ №31. Кирилл Покровский.
Округ №32. Денис Чаховский.
Округ №33. Александр Савельев.
Округ №34. Лилия Гончарова.
Округ №35. Вячеслав Якименко.
Округ №36. Алексей Джулай.
Округ №37. Игорь Титаренко.
Округ №38. Инна Ильиных.
Округ №39. Александр Мухарыцин
Округ №40. Хельга Пирогова.
Округ №41. Андрей Гудовский.
Округ №42. Павел Горшков.
Округ №43. Андрей Любавский.
Округ №44. Алексей Михайлов.
Округ №45. Наталья Пинус.
Округ №46. Светлана Каверзина.
Округ №47. Виктор Стрельников
Округ №48. Антон Бурмистров.
Округ №49. Сергей Бойко.
Округ №50. Сергей Бондаренко.
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