Стал известен предварительный состав Горсовета Новосибирска

По предварительным итогам выборов в Городской совет, общий расклад получился следующий. Больше всего мандатов — 22 — получили представители «Единой России», КПРФ — 8 мандатов, ЛДПР — 4. В Горсовет прошли по одному представителю от партий «Родина» и «Зеленые» и 13 самовыдвиженцев.

5 кандидатов от «Коалиция Новосибирск» победили на выборах — Бойко, Каверзина, Якименко, Картавин и Пирогова.

Общий расклад по 50 одномандатным округам выглядит следующим образом:

Округ №1. Екатерина Митряшина.

Округ №2. Евгений Лебедев.

Округ №3. Георгий Андреев.

Округ №4. Ирина Беспечная.

Округ №5. Евгений Прохоров.

Округ №6. Ростислав Антонов.

Округ №7. Антон Тыртышный.

Округ №8. Василий Стрекалов.

Округ №9. Владислав Люмин.

Округ №10. Екатерина Шалимова.

Округ №11. Игорь Украинцев.

Округ №12. Степан Сафонкин.

Округ №13. Ирина Константинова.

Округ №14. Павел Чернышев.

Округ №15. Елена Воронина.

Округ №16. Игорь Атякшев.

Округ №17. Леонид Рыбин.

Округ №18. Евгений Крайнов.

Округ №19. Александр Тарасов.

Округ №20. Игорь Кудин.

Округ №21. Дмитрий Асанцев.

Округ №22. Александр Бестужев.

Округ №23. Дмитрий Колпаков.

Округ №24. Сергей Трубников.

Округ №25. Антон Картавин.

Округ №26. Дмитрий Червов.

Округ №27. Александр Бурмистров.

Округ №28. Николай Тямин.

Округ №29. Денис Кулинич.

Округ №30. Андрей Аникин.

Округ №31. Кирилл Покровский.

Округ №32. Денис Чаховский.

Округ №33. Александр Савельев.

Округ №34. Лилия Гончарова.

Округ №35. Вячеслав Якименко.

Округ №36. Алексей Джулай.

Округ №37. Игорь Титаренко.

Округ №38. Инна Ильиных.

Округ №39. Александр Мухарыцин

Округ №40. Хельга Пирогова.

Округ №41. Андрей Гудовский.

Округ №42. Павел Горшков.

Округ №43. Андрей Любавский.

Округ №44. Алексей Михайлов.

Округ №45. Наталья Пинус.

Округ №46. Светлана Каверзина.

Округ №47. Виктор Стрельников

Округ №48. Антон Бурмистров.

Округ №49. Сергей Бойко.

Округ №50. Сергей Бондаренко.