НГТУ НЭТИ принимает участие в разработке и съемке обучающих видеокурсов, посвященных работе со слепыми людьми

Запись первого обучающего курса прошла 11 сентября в музее «Заельцовка». «Мы всегда поддерживаем проекты, направленные на развитие инклюзивной городской среды, и с удовольствием поделимся своими навыками общения с людьми с различными особенностями. Отмечу, что для нас это не новый формат работы, мы уже были консультантами при подготовке тифловыставки «Чувство живописи», организованной АРТ-центром «Красный», – рассказала руководитель Центра инклюзивного сопровождения НГТУ НЭТИ Людмила Можейкина.

В съемках принял участие Даниил Соколкин, выпускник Института социальных технологий НГТУ НЭТИ, президент благотворительного фонда по социализации незрячих и слабовидящих людей «Луч надежды», инструктор по ориентированию мобильности слепых, автор и идейный вдохновитель проекта «Встреча с человеком-невидимкой». Разработка видеокурсов пройдет в рамках обучающей программы совместного инклюзивного проекта «Музей в зоне доступа», участниками которого являются Новосибирский городской открытый колледж, музей «Заельцовка» и НГТУ НЭТИ.