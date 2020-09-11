Более 30% россиян проголосовали за перенос столицы в Новосибирск

Сенатор Владимир Лукин уверен, что перенос столицы в Новосибирск пойдет на пользу стране, так как он находится ближе к географическому центру. Однако, по его словам, это будет стоить огромных денег, поэтому это не приоритетная задача.

Газета «Взгляд» провела на эту тему опрос, в котором приняли участие более 11 тысяч человек. 31,3% респондентов поддержали идею Лукина, но 31,08% не хотят перемен и выступают за то, чтобы оставить столицу в Москве.