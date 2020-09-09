Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей

Документ уже размещен на сайте правительства. Его подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 8 сентября. «Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.

В дополнение к пособию по безработице выплатят по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Деньги на пособия будут выделены из федерального бюджета.