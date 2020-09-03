79% браков, заключенных в Новосибирске в 2020 году, закончились разводом

В Новосибирскстате поделились неутешительными данными: 4499 пар из 5709, поженившихся за первые 6 месяцев 2020 года, уже распались. Количество разводов составило 79%. В 2019 году этот показатель был лучше — из 100 пар расстались всего 55. Общее количество заключенных браков составило 13 925, разводов — 7 590,

Социлоги связывают неутешительную статистику, в том числе, с пандемией коронавируса — стресс, уменьшение дохода и потеря работы часто негативно сказываются на семейных отношениях.