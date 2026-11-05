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Наука и образование

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В Академгородке ввели в эксплуатацию новый научно-исследовательский центр НГУ

Здесь будут проводиться исследования по биомеханике, медицинскому инжинирингу, космическому приборостроению и другим направлениям.

Елена Панфило, пресс-служба НГУ

Научно-исследовательский центр (НИЦ) НГУ входит в состав объектов современного кампуса Новосибирского государственного университета. «Ввод в эксплуатацию научно-исследовательского центра НГУ – это стратегическая инвестиция в человеческий капитал Новосибирской области. Мы завершаем создание сложнейшей инфраструктуры второй очереди кампуса мирового уровня НГУ и открываем двери для будущего нашей науки. Наша главная задача теперь – превратить эти новые стены в точку притяжения для молодых талантов и закрепить их в региональном научном секторе. 18 суперсовременных лабораторий НИЦ позволят нашим молодым ученым и студентам вести прорывные исследования в области искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов на самом высоком международном уровне. Правительство Новосибирской области продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию Новосибирского научного центра, чтобы наш регион оставался ключевым драйвером научно-технологического суверенитета всей страны», – прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова.
 
Научно-исследовательский центр НГУ – это последний объект второй очереди кампуса НГУ, к которой также относятся корпус поточных аудиторий (открылся в сентябре 2025 года) и учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий (открылся в сентябре 2026 года). Площадь нового здания научно-исследовательского центра составляет 11,5 тысяч кв. м. В нем будут вести деятельность до 180 научных работников и исследователей. В здании оборудованы просторные и современные пространства для образовательного процесса и научной работы, что позволит вузу проводить новые прорывные исследования.
 
В НИЦ будут располагаться 18 лабораторий по следующим направлениям: биомедицинские и фармацевтические технологии, космическое приборостроение, технологии фотоники, высокопроизводительные вычисления, ускорительная масс-спектрометрия, прикладные проблема палеомагнетизма, прототипирование функциональных и биомедицинских материалов, биомеханика и медицинский инжиниринг, синхротронные технологии в биомедицине.
 
В настоящее время продолжается оснащение учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий и научно-исследовательского центра технологическим оборудованием и мебелью.

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