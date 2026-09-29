В Новосибирске открылся детский культурно-просветительский центр «На взлет»

На базе библиотеки имени В.П. Чкалова в Дзержинском районе Новосибирска состоялось открытие детского культурно-просветительского центра «На взлёт». Пространство оформлено в авиационной тематике и рассчитано на детей и их семьи. Здесь можно заниматься творчеством, инженерным конструированием и интеллектуальным развитием.

Библиотека имени В.П. Чкалова основана в 1939 году и относится к числу старейших в Дзержинском районе. Модернизация стала возможной благодаря средствам бюджетов трех уровней: федерального, регионального и муниципального. На площади 108,5 кв м выполнен ремонт, закуплены мебель, интерактивное оборудование и 500 новых книг.