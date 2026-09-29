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Наука и образование

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В Новосибирске открылся детский культурно-просветительский центр «На взлет»

Концепция центра связана с авиационной историей Новосибирска, который по праву считается одной из воздушных столиц России.

mk.nso.ru

На базе библиотеки имени В.П. Чкалова в Дзержинском районе Новосибирска состоялось открытие детского культурно-просветительского центра «На взлёт». Пространство оформлено в авиационной тематике и рассчитано на детей и их семьи. Здесь можно заниматься творчеством, инженерным конструированием и интеллектуальным развитием.

Библиотека имени В.П. Чкалова основана в 1939 году и относится к числу старейших в Дзержинском районе. Модернизация стала возможной благодаря средствам бюджетов трех уровней: федерального, регионального и муниципального. На площади 108,5 кв м выполнен ремонт, закуплены мебель, интерактивное оборудование и 500 новых книг.

mk.nso.ru

Концепция центра связана с авиационной историей Новосибирска, который по праву считается одной из воздушных столиц России. Тема полета отражена в названии центра и во всем его пространстве. Дзержинский район называют «Районом серебряных крыльев», а слоган «На взлёт» символизирует рост и стремление к новым достижениям.

Пространство центра разделено на 6 функциональных зон. «Взлётная полоса» предназначена для первых творческих экспериментов и знакомства с миром авиации, а в «Авиа-вернисаже» дети могут рисовать и воплощать собственные идеи. В выставочной зоне «История авиации Новосибирска» представлены материалы о развитии отрасли в городе. «Конструкторское бюро» оснащено наборами для моделирования и 3D-ручками, здесь будущие инженеры смогут освоить основы проектирования.

mk.nso.ru

Зона «Крылья Сибири» отведена для чтения и самостоятельной работы с фондом профессиональной литературы. Лекции, мастер-классы и встречи со специалистами пройдут в «Авиалектории», оборудованном интерактивным полом и мультимедийной техникой. Единый дизайн поддерживают бело-синяя цветовая гамма, фотопечать с изображениями самолётов на стенах и яркие элементы интерьера.

Центр «На взлёт» принимает посетителей в возрасте от 6 до 14 лет. Для самых маленьких предусмотрены игры и сказочное чтение, для школьников постарше конкурсы, проекты и занятия по основам проектирования.

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