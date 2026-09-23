С деньгами на «ты»? Новосибирцы напишут диктант для проверки финансовой грамотности

Вплоть до 8 октября новосибирцы могут принять участие в ежегодной просветительской акции «Финансовый диктант», приуроченной ко Дню финансиста. Задания можно пройти в формате онлайн-теста на сайте диктанта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Его целью является проведение оценки и повышение текущего уровня финансовой грамотности населения, а также популяризация финансового просвещения и формирование финансовой культуры.

Организаторы проекта – региональный центр финансовой грамотности Новосибирской области – АНО «Дом финансового просвещения» и Новосибирский государственный университет экономики и управления при поддержке министерства финансов и налоговой политики региона.

Финансовый диктант проводится в формате онлайн-теста на официальном сайте мероприятия. Участникам предлагаются 25 вопросов по ключевым тематикам финансовой грамотности – формирование и ведение личного и семейного бюджета, финансовой подушки безопасности, кредитование, налогообложение, страхование, инвестирование, защита прав потребителей финансовых услуг, основы финансовой безопасности. Задания сформулированы в виде практических кейсов, что позволяет участникам оценить свои навыки принятия решений в реальных жизненных ситуациях. Все вопросы разделены по уровню сложности на три целевые группы: учащиеся 8-11 классов, студенты и взрослое население, а также лица пенсионного возраста. Каждый набор заданий является уникальным и формируется методом случайной выборки из общего банка вопросов. Время прохождения диктанта – до 30 минут.

В конце тестирования участникам предоставляются результаты и краткие разъяснения к правильным ответам, что позволяет детально разобрать допущенные ошибки и повысить уровень своих финансовых знаний.

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска