Новосибирские школьники завоевали золотую и бронзовую медали Международной STEM Olympiad в Италии

В Италии завершился финал Международной STEM Olympiad. В результате многоэтапного отбора учащиеся 6 БАС класса МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» Артём Шимун и Макар Удот успешно прошли пять квалификационных этапов и вошли в число финалистов.

По итогам заключительного этапа Артём Шимун завоевал золотую медаль по математике. Макар Удот стал бронзовым призером по математике и по программированию.