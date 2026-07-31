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Наука и образование

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Новосибирские школьники завоевали золотую и бронзовую медали Международной STEM Olympiad в Италии

Олимпиада в Риме была ориентирована на учащихся от дошкольных учреждений до выпускных классов, увлеченных сферой STEM (англ. science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика).

пресс-служба мэрии Новосибирска

В Италии завершился финал Международной STEM Olympiad. В результате многоэтапного отбора учащиеся 6 БАС класса МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» Артём Шимун и Макар Удот успешно прошли пять квалификационных этапов и вошли в число финалистов.

По итогам заключительного этапа Артём Шимун завоевал золотую медаль по математике. Макар Удот стал бронзовым призером по математике и по программированию.

пресс-служба мэрии Новосибирска

Всего в 2025/2026 учебном году в олимпиаде приняли участие более 38 тысяч человек из 153 стран мира. В финале соревновались 1154 участника из 54 стран.

Олимпиада ориентирована на учащихся от дошкольных учреждений до выпускных классов, увлеченных сферой STEM. Задания разрабатываются на основе ситуаций из реальной жизни и направлены на решение практических задач в области математики, программирования и инженерии. Участникам также предоставляется доступ к интерактивным образовательным порталам.

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