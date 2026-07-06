Сколько новосибирских выпускников-2026 окончили школу с золотой медалью?

7 июля, в концертном комплексе имени Маяковского состоится чествование новосибирских выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» I степени, и выпускников, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» I и II степени в этом году получат 1483 выпускника новосибирских общеобразовательных организаций. Золото подтвердили 842 выпускника, серебро – 641.

Из 9 410 выпускников 2026 года, участвовавших в Государственной итоговой аттестации, 100 человек получили по результатам Единого государственного экзамена 100 баллов. Восемь выпускников сдали на 100 баллов по два предмета. Таким образом, общее количество стобалльных результатов на ЕГЭ в этом году – 108.

С блестящим окончанием школы отличников ЕГЭ и золотых медалистов поздравят руководители области и города.