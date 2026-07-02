В Новосибирске готовят к открытию учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий НГУ

В новом здании учебно-научного центра будут располагаться 13 практикумов и 8 лабораторий — по молекулярной фармакологии, метаболомным исследованиям, медицинской химии, молекулярной вирусологии и онкологии, а также один из самых современных и высокотехнологичных в России аккредитационно-симуляционных центров для подготовки будущих врачей площадью около 1400 кв. м.

Помимо стандартных тренажеров для подготовки врачей в нем предусмотрен блок «Медицина катастроф» и роботы-тренажеры для эндовидеохирургии, ультразвукового и эндоскопических исследований. Здесь же расположится центр аккредитации для врачей различных специальностей, что делает пространство единой платформой для обучения, тренировки и объективной оценки профессиональных навыков.

В новом здании будут обучаться около 700 студентов медицинского, фармацевтического и психологического направлений, включая новые — «Медицинская кибернетика» и «Промышленная фармация», которые появились в НГУ в 2025 году.