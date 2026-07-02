В Новосибирске готовят к открытию учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий НГУ

В новом здании будут располагаться тринадцать практикумов и восемь лабораторий — по молекулярной фармакологии, метаболомным исследованиям, медицинской химии, молекулярной вирусологии и онкологии.
На прошлой неделе получено разрешение на ввод в эксплуатацию учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий (УНЦ ИММТ) НГУ, входящего в состав объектов кампуса Новосибирского государственного университета, сообщает пресс-служба вуза.
Создание кампуса в Новосибирской области осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».
Учебно-научный центр ИММТ НГУ — шестой объект кампуса, относится ко второй очереди. Реализация проекта второй очереди кампуса включает три объекта: корпус поточных аудиторий — введен в эксплуатацию в 2024 году, учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий НГУ – введен в эксплуатацию 23.06.2026, научно-исследовательский центр – ввод запланирован в 2026 году.
В новом здании учебно-научного центра будут располагаться 13 практикумов и 8 лабораторий — по молекулярной фармакологии, метаболомным исследованиям, медицинской химии, молекулярной вирусологии и онкологии, а также один из самых современных и высокотехнологичных в России аккредитационно-симуляционных центров для подготовки будущих врачей площадью около 1400 кв. м.
Помимо стандартных тренажеров для подготовки врачей в нем предусмотрен блок «Медицина катастроф» и роботы-тренажеры для эндовидеохирургии, ультразвукового и эндоскопических исследований. Здесь же расположится центр аккредитации для врачей различных специальностей, что делает пространство единой платформой для обучения, тренировки и объективной оценки профессиональных навыков.
В новом здании будут обучаться около 700 студентов медицинского, фармацевтического и психологического направлений, включая новые — «Медицинская кибернетика» и «Промышленная фармация», которые появились в НГУ в 2025 году.
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