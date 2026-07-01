Новосибирские археологи нашли ритуальный ров и три погребения раннего железного века

Особый интерес для науки представляет сопроводительный инвентарь и ритуальные дары, обнаруженные внутри захоронений.
Археологический отряд Новосибирского краеведческого музея завершил полевой сезон на территории Ордынского района, где в течение 22 дней проводились исследования курганного могильника Усть-Алеус-3 у деревни Антоново. Работы велись на одном из курганов памятника, относящегося к большереченской культуре раннего железного века (V–IV века до нашей эры), исследование которого началось еще в прошлом году. В ходе раскопок специалистам удалось обнаружить под насыпью сложную ритуальную конструкцию, включающую три погребения, кольцевой ров и ритуальное подношение духам, что позволяет существенно дополнить представления о погребальных обрядах древнего населения Приобья.
В центре погребальной площадки располагалось захоронение взрослого мужчины, а по обе стороны от него, на равном удалении, находились детские погребения. Во всех трех захоронениях зафиксирована хорошая сохранность деревянных конструкций: погребальные камеры были оформлены в виде рам из сосновых бревен, а сверху перекрыты многослойными настилами из сосновых досок. Саму площадку окружал кольцевой ров диаметром 10 метров, шириной 0,5 метра и глубиной 0,8 метра, который, по заключению ученых, служил сакральной границей между миром живых и миром мертвых, а земля, извлеченная из этого рва, использовалась древними строителями для возведения курганной насыпи.
Особый интерес для науки представляет сопроводительный инвентарь и ритуальные дары, обнаруженные внутри захоронений. В могиле взрослого мужчины найдены остатки пищи - кости груди лошади и фрагмент хребта барана, что указывает на статус погребенного и традиции поминальной трапезы. В одном из детских захоронений археологи обнаружили два керамических сосуда, в которых, вероятно, находились ритуальные еда и напиток, а на самой погребальной площадке были выявлены скопления костей крупного и мелкого рогатого скота, оставленных во время поминальных церемоний. Уникальной находкой стало каменное пряслице для веретена, выступавшее в качестве подношения духам. На его поверхности отчетливо виден солярный орнамент, состоящий из линий-лучей и пяти круглых углублений.
Все полученные антропологические материалы, кости животных и образцы древней древесины будут переданы для камеральной обработки в Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, где ученые проведут радиоуглеродное датирование и детальный таксономический анализ находок. Артефакты, имеющие музейное значение, после реставрации пополнят фонды Новосибирского краеведческого музея. Важно отметить, что раскопки в этом году проходили в формате открытой площадки: их посетили участники музейного тура «В гостях у археологов», которые не только наблюдали за работой отряда, но и сами попробовали изготовить предметы быта и орудия по древним технологиям.
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