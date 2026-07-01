Новосибирские археологи нашли ритуальный ров и три погребения раннего железного века

В центре погребальной площадки располагалось захоронение взрослого мужчины, а по обе стороны от него, на равном удалении, находились детские погребения. Во всех трех захоронениях зафиксирована хорошая сохранность деревянных конструкций: погребальные камеры были оформлены в виде рам из сосновых бревен, а сверху перекрыты многослойными настилами из сосновых досок. Саму площадку окружал кольцевой ров диаметром 10 метров, шириной 0,5 метра и глубиной 0,8 метра, который, по заключению ученых, служил сакральной границей между миром живых и миром мертвых, а земля, извлеченная из этого рва, использовалась древними строителями для возведения курганной насыпи.

Уникальной находкой стало каменное пряслице для веретена, выступавшее в качестве подношения духам

Особый интерес для науки представляет сопроводительный инвентарь и ритуальные дары, обнаруженные внутри захоронений. В могиле взрослого мужчины найдены остатки пищи - кости груди лошади и фрагмент хребта барана, что указывает на статус погребенного и традиции поминальной трапезы. В одном из детских захоронений археологи обнаружили два керамических сосуда, в которых, вероятно, находились ритуальные еда и напиток, а на самой погребальной площадке были выявлены скопления костей крупного и мелкого рогатого скота, оставленных во время поминальных церемоний. Уникальной находкой стало каменное пряслице для веретена, выступавшее в качестве подношения духам. На его поверхности отчетливо виден солярный орнамент, состоящий из линий-лучей и пяти круглых углублений.