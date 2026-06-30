Сколько новосибирских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ-2026?

Предварительные итоги Единого государственного экзамена в Новосибирске обсудили на оперативном совещании у мэра Максима Кудрявцева.

«В этом году наши выпускники показали прекрасные результаты. Отмечу положительную динамику по количеству стобалльников и мультистобалльников, получивших 100 баллов по нескольким предметам, по наличию золотых и серебряных медалей», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

По данным на сегодняшний день, новосибирские выпускники получили 108 стобалльных результатов по итогам ЕГЭ (в прошлом году было 52 стобалльника), восемь человек сдали на высший балл по двум предметам. На медаль «За особые успехи в учении» I и II степени претендуют 1552 выпускника (в прошлом году в Новосибирске было 1268 медалистов).

Как доложил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, Единый государственный экзамен сдают 10 789 человек. В их числе – 9 410 выпускников этого года. Также ЕГЭ сдают учащиеся средних профессиональных организаций и выпускники прошлых лет. Кроме этого, до экзаменов допущены 16 человек, не получивших аттестат о среднем образовании в предыдущие годы.

ЕГЭ проводится по 11 общеобразовательным предметам: русскому языку, математике профильного уровня, физике, химии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), биологии, истории, географии, обществознанию, литературе, иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, китайскому и испанскому).

Самыми популярными предметами по выбору у выпускников 11-х классов в этом году стали обществознание (его выбрали 44% сдающих), информатика и ИКТ (29%), биология (19%), история (16%).