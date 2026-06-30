Сколько новосибирских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ-2026?

На данный момент известны предварительные результаты основного периода ЕГЭ, который проходил с 1 по 19 июня.
Предварительные итоги Единого государственного экзамена в Новосибирске обсудили на оперативном совещании у мэра Максима Кудрявцева.
«В этом году наши выпускники показали прекрасные результаты. Отмечу положительную динамику по количеству стобалльников и мультистобалльников, получивших 100 баллов по нескольким предметам, по наличию золотых и серебряных медалей», – отметил мэр Максим Кудрявцев.
По данным на сегодняшний день, новосибирские выпускники получили 108 стобалльных результатов по итогам ЕГЭ (в прошлом году было 52 стобалльника), восемь человек сдали на высший балл по двум предметам. На медаль «За особые успехи в учении» I и II степени претендуют 1552 выпускника (в прошлом году в Новосибирске было 1268 медалистов).
Как доложил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, Единый государственный экзамен сдают 10 789 человек. В их числе – 9 410 выпускников этого года. Также ЕГЭ сдают учащиеся средних профессиональных организаций и выпускники прошлых лет. Кроме этого, до экзаменов допущены 16 человек, не получивших аттестат о среднем образовании в предыдущие годы.
ЕГЭ проводится по 11 общеобразовательным предметам: русскому языку, математике профильного уровня, физике, химии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), биологии, истории, географии, обществознанию, литературе, иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, китайскому и испанскому).
Самыми популярными предметами по выбору у выпускников 11-х классов в этом году стали обществознание (его выбрали 44% сдающих), информатика и ИКТ (29%), биология (19%), история (16%).
На сегодняшний день известны предварительные результаты основного периода ЕГЭ, который проходил с 1 по 19 июня. Для учащихся 11-х классов, у которых даты экзаменов по предметам по выбору выпали на один день, а также для выпускников прошлых лет, установлен резервный период сдачи ЕГЭ – с 22 по 25 июня. Его итоги будут известны не ранее 3 июля 2026 года.
По предварительным результатам, больше всего стобалльников в этом году – по математике профильного уровня. Высший балл по предмету набрали 22 человека. Для сравнения: в прошлом году их было семь. В этом году 20 человек получили 100 баллов по литературе (в 2025 году – 7 человек), 16 человек – по русскому языку (в 2025 году – 9). Тринадцать выпускников сдали на 100 баллов физику (в прошлом году их было двое), 11 человек получили стобалльный результат по информатике (в 2025 году – 6). В прошлом году ни одному из выпускников не удалось набрать 100 баллов по биологии – в этом году высший балл по этому предмету получили 12 человек.
Как отметил Рамиль Ахметгареев, по данным на сегодняшний день, 95,1% выпускников получают аттестаты о среднем общем образовании. По итогам основного периода ЕГЭ из более чем девяти тысяч человек только 20 не смогли набрать минимальные баллы по обязательным предметам – русскому языку и математике (базового или профильного уровня). Они имеют право пройти переэкзаменовку. Назначенные дни для пересдачи: русский язык – 4 сентября 2026 года; математика базового уровня – 9 сентября 2026 года. Также выпускники имеют право по своему желанию пересдать один предмет по выбору. Для этого определены даты 8 и 9 июля.
Окончательные итоги Единого государственного экзамена будут подведены после получения всех результатов основного и дополнительного (сентябрьского) периодов.
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