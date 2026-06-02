С надеждой на сотку: основной период ЕГЭ стартовал в Новосибирской области

1 июня стартовал основной период государственной итоговой аттестации. В Новосибирской области в нем принимают участие 16,3 тысячи человек, из них порядка 14,5 тысяч — выпускники текущего года. В первый день сдают экзамены по литературе, истории и химии.
«В 2026 году ЕГЭ проходит в штатном формате, для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам необходимо сдать экзамены по 2 двум обязательным предметам – русский язык и математика. В основной период – с 1 июня по 9 июля – для проведения экзаменов в регионе организовано 122 пункта, оборудованных системой видеонаблюдения в онлайн режиме», – прокомментировала заместитель губернатора Валентина Дудникова.
В основной период экзамены проходят 16 298 человек, из них 14 657 выпускников школ текущего года, 1 396 выпускников прошлых лет, 175 обучающихся организаций среднего профессионального образования, 4 обучающихся иностранных образовательных организаций, 16 не завершивших обучение в прошлые годы и 50 обучающихся 10 класса, завершивших освоение образовательной программы по отдельным учебным предметам.
Наиболее востребованными для сдачи ЕГЭ по выбору в 2026 году стали обществознание (45,5%), информатика (25,6%), биология (18,9%), физика (18,7%), история (15,8%), химия (12,3%).
ГИА-11 начинается с экзаменов по истории, литературе и химии. Экзамен по истории 1 июня сдали 2 256 человек, по литературе – 729, по химии – 1 716. Свои результаты участники узнают ориентировочно 13 июня.
Все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации в Новосибирской области, выпускники и их родители могут задать по телефонам «горячей линии» – 110 или 8 (800) 1016-110.
