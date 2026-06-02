С надеждой на сотку: основной период ЕГЭ стартовал в Новосибирской области

1 июня стартовал основной период государственной итоговой аттестации. В Новосибирской области в нем принимают участие 16,3 тысячи человек, из них порядка 14,5 тысяч — выпускники текущего года. В первый день сдают экзамены по литературе, истории и химии.

«В 2026 году ЕГЭ проходит в штатном формате, для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам необходимо сдать экзамены по 2 двум обязательным предметам – русский язык и математика. В основной период – с 1 июня по 9 июля – для проведения экзаменов в регионе организовано 122 пункта, оборудованных системой видеонаблюдения в онлайн режиме», – прокомментировала заместитель губернатора Валентина Дудникова.