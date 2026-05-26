Школа, до свидания! В Новосибирске больше 9 тысяч выпускников отпраздновали последний звонок

Почти для 9,5 тысячи выпускников Новосибирска прозвучали последние звонки С окончанием последнего школьного учебного года и началом итоговой аттестации выпускников гимназии № 16 «Французская» поздравил мэр города Максим Кудрявцев.

«Дорогие ребята, впереди у вас ответственная пора сдачи Единого государственного экзамена. Я искренне желаю, чтобы вы достойно прошли эти испытания и показали хороший результат. Следующий этап – это выбор профессии. Из тысячи дорог вы должны будете выбрать единственную, главную, которая приведет вас в любимую профессию. Если случится именно так, вы обязательно будете успешными», – обратился мэр Новосибирска Максим Кудрявцев к одиннадцатиклассникам, оканчивающим одну из старейших образовательных организаций города. В этом году гимназии № 16 исполнится 95 лет.

Народное название «Французская» официально закреплено в названии гимназии в 2009 году. В это время здесь открылось билингвальное отделение. Трижды – в 2019, 2022 и 2025 годах – гимназия была удостоена международного знака качества за вклад в изучение французского языка и культуры Франции.

«Вы – наша гордость!» – подчеркнул мэр, обращаясь к выпускникам с напутственным словом. – В Новосибирске блестящая система образования. Мы готовим специалистов практически по всем отраслям экономики. Конечно, если кто-то из вас сделает выбор в сторону столичных вузов, мы вас поддержим: учитесь в Москве, в Санкт-Петербурге, но обязательно возвращайтесь в Новосибирск. Наш город – замечательный, и он будет ждать вас!»