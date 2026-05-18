Резиденты новосибирского Академпарка разработали уникальные онкологические имплантаты

В Новосибирске состоялся пресс-тур на производство инновационной компании — резидента Академпарка и «Сколково», производителя детских онкологических имплантатов. С разработками, ведущимися при поддержке регионального правительства, ознакомился министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
Инноваторы продемонстрировали полный цикл гибридного производства персонализированных и серийных имплантатов для замещения костных дефектов в онкологии, травматологии и ортопедии. В основе технологической линии — сочетание аддитивных (3D-печать, лазерное спекание DMLS) и субтрактивных (ЧПУ-обработка) методов. Особое внимание уделили системе проектирования имплантатов для краниопластики: теперь благодаря алгоритмам машинного обучения путь от КТ-снимка пациента до готовой пластины занимает 7–10 дней.
Как отметил Вадим Васильев, в регионе действует ряд эффективных государственных инструментов. В 2023 году компания получила субсидию миннауки региона на разработку онлайн-платформы для хирургической помощи пациентам с дефектами костей черепа с применением искусственного интеллекта, а в 2025 году — льготный заём Фонда развития промышленности Новосибирской области в размере 26 млн рублей, что позволило компании создать уникальное производство детских раздвижных эндопротезов и сократить время проектирования индивидуальных имплантатов в разы.
Представленная инновационная продукция используется в более чем 120 клиниках по всей России — от федеральных центров до региональных больниц и частных клиник. Партнёрские отношения налажены с тремя из четырёх российских центров, где устанавливают детские растущие протезы конечностей и нижней челюсти. В планах компании — выход на рынки Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Вьетнама и Индии.
