Резиденты новосибирского Академпарка разработали уникальные онкологические имплантаты

В Новосибирске состоялся пресс-тур на производство инновационной компании — резидента Академпарка и «Сколково», производителя детских онкологических имплантатов. С разработками, ведущимися при поддержке регионального правительства, ознакомился министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

Инноваторы продемонстрировали полный цикл гибридного производства персонализированных и серийных имплантатов для замещения костных дефектов в онкологии, травматологии и ортопедии. В основе технологической линии — сочетание аддитивных (3D-печать, лазерное спекание DMLS) и субтрактивных (ЧПУ-обработка) методов. Особое внимание уделили системе проектирования имплантатов для краниопластики: теперь благодаря алгоритмам машинного обучения путь от КТ-снимка пациента до готовой пластины занимает 7–10 дней.