Новосибирские мамы и папы написали ЕГЭ — как это было?

В Новосибирской области прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится десятый год подряд. 5 мая в пункте проведения экзамена на базе лицея № 159 вместе с родителями выпускников ЕГЭ по русскому языку сдавала заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.
«Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, более детально познакомиться с процедурой. Мы понимаем, насколько родителям важно быть в курсе всех нюансов процесса сдачи ЕГЭ, ведь от этого во многом зависит будущее наших детей. Цель акции – не только дать представление о том, как проходит экзамен, но и показать, что ЕГЭ – это вполне преодолимое испытание. Ведь особую важность имеет не только интеллектуальный багаж выпускника, но и то, с каким эмоциональным настроем он приходит на экзамен. И здесь нельзя недооценивать роль семьи», – подчеркнула Валентина Дудникова.
В день акции родители получили возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ – от прохода в пункт проведения экзаменов до получения своих результатов. В 2026 году им предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.
Участники акции увидели, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников, как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ, как проводится сам экзамен в аудитории пункта проведения.
Напомним, что основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. В Новосибирской области на участие в нем зарегистрировались 16,3 тысячи человек, из них порядка 15 тысяч – выпускники текущего года.
