Новосибирские мамы и папы написали ЕГЭ — как это было?

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится десятый год подряд. 5 мая в пункте проведения экзамена на базе лицея № 159 вместе с родителями выпускников ЕГЭ по русскому языку сдавала заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.

«Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, более детально познакомиться с процедурой. Мы понимаем, насколько родителям важно быть в курсе всех нюансов процесса сдачи ЕГЭ, ведь от этого во многом зависит будущее наших детей. Цель акции – не только дать представление о том, как проходит экзамен, но и показать, что ЕГЭ – это вполне преодолимое испытание. Ведь особую важность имеет не только интеллектуальный багаж выпускника, но и то, с каким эмоциональным настроем он приходит на экзамен. И здесь нельзя недооценивать роль семьи», – подчеркнула Валентина Дудникова.