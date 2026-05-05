Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Новосибирские мамы и папы написали ЕГЭ — как это было?

В Новосибирской области прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится десятый год подряд. 5 мая в пункте проведения экзамена на базе лицея № 159 вместе с родителями выпускников ЕГЭ по русскому языку сдавала заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.

«Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, более детально познакомиться с процедурой. Мы понимаем, насколько родителям важно быть в курсе всех нюансов процесса сдачи ЕГЭ, ведь от этого во многом зависит будущее наших детей. Цель акции – не только дать представление о том, как проходит экзамен, но и показать, что ЕГЭ – это вполне преодолимое испытание. Ведь особую важность имеет не только интеллектуальный багаж выпускника, но и то, с каким эмоциональным настроем он приходит на экзамен. И здесь нельзя недооценивать роль семьи», – подчеркнула Валентина Дудникова.

В день акции родители получили возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ – от прохода в пункт проведения экзаменов до получения своих результатов. В 2026 году им предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Участники акции увидели, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников, как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ, как проводится сам экзамен в аудитории пункта проведения.
 
Напомним, что основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. В Новосибирской области на участие в нем зарегистрировались 16,3 тысячи человек, из них порядка 15 тысяч – выпускники текущего года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: