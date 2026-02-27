В России появится первый для страны межрегиональный научный тур — он объединит Новосибирск, Нижний Новгород и Уфу

Программа тура, который стартует в Нижнем Новгороде и завершается в Новосибирске, включает знакомство с симуляционным центром Приволжского медицинского университета, заводом «ОДК-Уфимское моторостроительное объединение», геопарком ЮНЕСКО «Торатау», зоопарком им. Ростислава Шило, Институтом цитологии и генетики СО РАН, где участников ждут мастер-классы по выделению ДНК, работа с микроскопами, музеями "Эволюция Земли" в НГУ, "Академ в Центре" и многими другими объектами. Старт первых поездок по новому маршруту запланирован на 2026 год.