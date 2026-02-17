С большой библиотекой и студией видео- и звукозаписи: в Новосибирске заработал модернизированный корпус экономического лицея

Кроме того, четырехэтажное здание нового корпуса вмещает спортивный и тренажерный залы, десять учебных кабинетов естественно-научного и инженерного цикла, конференц-зал и другие локации.
Обновленный корпус Новосибирского экономического лицея на 250 мест открыли для ребят и педагогов 16 февраля.
Основное здание лицея рассчитано на 875 учебных мест, в текущем учебном году в нем обучаются 1,8 тысяч ребят. Четырехэтажное здание нового корпуса вмещает спортивный зал, тренажерный зал, библиотеку с читальным залом, буфет с обеденным залом, конференц-зал, 10 учебных кабинетов естественно-научного и инженерного цикла, оснащенных современным учебным оборудованием, студии видеозаписи и звукозаписи.
В этом году за счет средств областного бюджета будет завершен второй этап работ по реконструкции, который предполагает монтирование навесного фасада и реконструкцию кровли основного здания лицея.
Комментарии (0)