С большой библиотекой и студией видео- и звукозаписи: в Новосибирске заработал модернизированный корпус экономического лицея

Основное здание лицея рассчитано на 875 учебных мест, в текущем учебном году в нем обучаются 1,8 тысяч ребят. Четырехэтажное здание нового корпуса вмещает спортивный зал, тренажерный зал, библиотеку с читальным залом, буфет с обеденным залом, конференц-зал, 10 учебных кабинетов естественно-научного и инженерного цикла, оснащенных современным учебным оборудованием, студии видеозаписи и звукозаписи.