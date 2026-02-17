Выдающийся скрипач Вадим Репин провел в Новосибирске мастер-курс для юных музыкантов

В Новосибирске завершился мастер-курс народного артиста России, художественного руководителя Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина, который проходил в рамках образовательной программы форума.

В этом году образовательная программа ориентирована не только на учеников, но и на педагогов. Она реализуется в международном формате и объединяет ведущих российских и зарубежных исполнителей, педагогов, студентов и слушателей. В финальный день мастер-курса, который проходил на базе Новосибирской специальной музыкальной школы, Вадим Репин вручил именные стипендии педагогам школы, поддержав тем самым основную идею проекта в 2026 году. Стипендиатами стали заслуженная артистка России, профессор Елена Баскина, заслуженный артист России, профессор Евгений Нилов, профессор Лариса Смешко.