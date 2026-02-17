Выдающийся скрипач Вадим Репин провел в Новосибирске мастер-курс для юных музыкантов

В течение пяти дней маэстро занимался с одаренной молодежью, акцентируя внимание учеников на основах исполнительского мастерства.
В Новосибирске завершился мастер-курс народного артиста России, художественного руководителя Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина, который проходил в рамках образовательной программы форума.
В этом году образовательная программа ориентирована не только на учеников, но и на педагогов. Она реализуется в международном формате и объединяет ведущих российских и зарубежных исполнителей, педагогов, студентов и слушателей. В финальный день мастер-курса, который проходил на базе Новосибирской специальной музыкальной школы, Вадим Репин вручил именные стипендии педагогам школы, поддержав тем самым основную идею проекта в 2026 году. Стипендиатами стали заслуженная артистка России, профессор Елена Баскина, заслуженный артист России, профессор Евгений Нилов, профессор Лариса Смешко.
Следующим этапом образовательной программы станут мастер-курсы по специальностям: духовые инструменты (май 2026), академический вокал (ноябрь 2026), струнные инструменты (октябрь 2026). А в дни фестиваля, с 17 марта по 8 апреля, пройдет 12 мастер-классов проекта «Просто общайся со звездой» по направлениям: академический вокал, народные инструменты, джаз, фламенко, фортепиано, виолончель.
Транссибирский Арт-Фестиваль организован при поддержке министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Новосибирской области. В рамках фестиваля в 2026 году новосибирских зрителей ждут две мировые премьеры, концерты классической музыки, вечера балета, джаза, фламенко.
Фото: Фонд Вадима Репина
12+
Комментарии (0)