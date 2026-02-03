Когда новосибирские школьники отправятся на весенние каникулы-2026?

Точные даты начала и окончания каникул каждое образовательное учреждение определяет самостоятельно. Актуальную информацию о сроках каникул можно найти на официальных сайтах школ.



Министерством просвещения рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля при системе обучения по четвертям.



В школах, где ребята обучаются по семестрам, советуют организовать каникулы с 21 февраля по 1 марта и с 28 марта по 5 апреля.



Для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные недельные каникулы в феврале.