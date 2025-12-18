Новосибирские студенты-медики — победители VIII Международной олимпиады по хирургии

«Главная задача конкурса — это практика для студентов, повод показать себя, свои навыки, познакомиться с коллегами, с экспертами, окунуться в хирургию. Никаких послаблений нет, эксперты всех студентов оценивали как врачей», — рассказал председатель студенческого научного хирургического общества НГМУ Владислав Таргонский.
Два дня в Новосибирске шел профессиональный конкурс. Студенты медицинских вузов делали хирургические операции, выполняли теоретические и творческие задания.
В этом году на олимпиаду по хирургии в Столицу Сибири приехали студенты из Белоруссии, Казахстана, Санкт-Петербурга, Луганска, Тюмени, Ханты-Мансийска. Сразу пять команд представил Новосибирский медицинский университет. Участие в хирургической олимпиаде принимали студенты от второго до шестого курса.
«Сначала олимпиаду по хирургии проводили внутри новосибирского медуниверситета, последние восемь лет мероприятие стало международным. Самая главная задача конкурса – это практика для студентов, повод показать себя, свои навыки, познакомиться с коллегами, с экспертами, окунуться в хирургию. Никаких послаблений нет, эксперты всех студентов оценивали как врачей. Для членов жюри эта олимпиада выполняет задачу по поиску квалифицированных будущих специалистов. В этот раз в конкурсе участвовали 12 команд, это более 300 человек», – рассказал председатель студенческого научного хирургического общества НГМУ Владислав Таргонский.
Студенты выполнили аортокоронарное шунтирование на свином сердце, провели микрохирургическую операцию на курином бедре, которое имитировало кисть руки человека с колото-резаной раной. Некротизированную часть кишечника участники олимпиады удалили у кролика, а пластическую операцию провели на куриной грудке, на которую пересадили лоскут кожи с бедрышка птицы.
Члены жюри оценивали время выполнения конкурсных заданий, работу с хирургическими инструментами, выбор швов, их эстетичность и взаимодействие внутри команды.
Впервые в этом году в олимпиаде принимали участие студенты, которые обучаются специальности «сестринское дело». Это часть совместной деятельности НГМУ и Новосибирского медицинского колледжа в рамках Регионального медицинского образовательного кластера. Будущие медсестры вошли в команды хирургов, кроме того для них был организован свой конкурс – подготовка операционного стола к абдоминальной операции.
«Основная задача образовательных медицинских организаций – это подготовка универсального хирурга и универсальной операционной сестры, которая должна совершенно спокойно вливаться в любую, даже незнакомую операционную команду, и быстро со всеми находить общий язык. Было приятно посмотреть, как незнакомые прежде студенты работали, как в жизни. Быстро понимали друг друга, не кричали, не суетились, очень четко и быстро, слаженно работали. В этот раз был пилотный проект – медсестры работали в четырех командах нашего вуза. Со следующего года мы планируем, что во всех командах, приезжающих к нам на олимпиаду, будут операционные сестры», – отметил директор Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко.
Первое место на международной олимпиаде по хирургии заняла одна из команд Новосибирского медицинского государственного университета. «Серебро» у студентов Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Третье место разделили команды из Витебска и Тюмени.
Комментарии (0)