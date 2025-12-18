Новосибирские студенты-медики — победители VIII Международной олимпиады по хирургии

Два дня в Новосибирске шел профессиональный конкурс. Студенты медицинских вузов делали хирургические операции, выполняли теоретические и творческие задания.

В этом году на олимпиаду по хирургии в Столицу Сибири приехали студенты из Белоруссии, Казахстана, Санкт-Петербурга, Луганска, Тюмени, Ханты-Мансийска. Сразу пять команд представил Новосибирский медицинский университет. Участие в хирургической олимпиаде принимали студенты от второго до шестого курса.

«Сначала олимпиаду по хирургии проводили внутри новосибирского медуниверситета, последние восемь лет мероприятие стало международным. Самая главная задача конкурса – это практика для студентов, повод показать себя, свои навыки, познакомиться с коллегами, с экспертами, окунуться в хирургию. Никаких послаблений нет, эксперты всех студентов оценивали как врачей. Для членов жюри эта олимпиада выполняет задачу по поиску квалифицированных будущих специалистов. В этот раз в конкурсе участвовали 12 команд, это более 300 человек», – рассказал председатель студенческого научного хирургического общества НГМУ Владислав Таргонский.