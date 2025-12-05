Роботы-боксеры, ДНК из Lego, «атомный синтезатор»: в Новосибирской области стартовал Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+»

5 декабря состоялось торжественное открытие одного из главных научно-популярных событий года – Всероссийского фестиваля науки «НАУКА 0+» в Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2025 году фестиваль отмечает 20-летний юбилей и проходит в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Фестиваль продлится до 13 декабря, объединив более 130 мероприятий на 35 площадках: в научных институтах СО РАН, ведущих вузах, музеях, библиотеках и «Точках кипения».

С приветственным словом к гостям и участникам обратился министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. Он подчеркнул, что фестиваль науки «НАУКА 0+» в Новосибирской области – это масштабная площадка для диалога между наукой и обществом, которая демонстрирует силу и потенциал российской науки, а также ее открытость для будущих поколений исследователей.