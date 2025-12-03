Больше 14 тысяч новосибирских выпускников написали итоговое сочинение

Для выпускников 11 классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо итогового сочинения вправе писать итоговое изложение. В Новосибирской области 3 декабря итоговое сочинение написали 14 485 человек, итоговое изложение – 199.

Испытание выпускники проходят в тех образовательных организациях, в которых они обучаются. Итоговое сочинение нацелено на проверку общих речевых компетенций и речевой культуры выпускников, оно позволяет оценить умение рассуждать по избранной теме и аргументировать свою позицию, причем с обязательной опорой на литературный материал.

Продолжительность написания сочинения – 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. Участники итогового сочинения могут пользоваться орфографическим словарем, итогового изложения – орфографическим и толковым словарями.