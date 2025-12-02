В новосибирском наукограде Кольцово заработала Школа креативных индустрий

Открытие ШКИ станет точкой притяжения юных талантов не только для наукограда Кольцово, но и для близлежащих территорий. Программа обучения рассчитана на ребят в возрасте от 11 до 18 лет.

В помещениях ШКИ был сделан ремонт, приобретена мебель и современное уникальное оборудование, которое позволит освоить детям востребованные творческие профессии в сфере креативных индустрий. Здесь будут работать 4 студии: студия анимации и 3D-графики, студия дизайна, студия фото- и видеопроизводства, студия звукорежиссуры. Общая площадь помещений ШКИ составляет 319,4 кв.м.