Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В новосибирском наукограде Кольцово заработала Школа креативных индустрий

Для творческих ребят здесь будут проходить занятия в студии анимации и 3D-графики, студиях дизайна, звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства.

mk.nso.ru

1 декабря в наукограде Кольцово состоялось открытие Школы креативных индустрий (ШКИ) на базе Детской школы искусств. «Поздравляю жителей наукограда с открытием уникального творческого образовательного пространства. Развитие креативных индустрий сегодня – одно из ключевых направлений региона, поэтому создание таких школ – это шаг в будущее, шаг в создание креативной экономики. Обучение в новой школе позволит подросткам сориентироваться в творческих профессиях, реализовать собственные авторские проекты и сделать осознанный выбор будущей специальности», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

В ходе открытия для гостей прошла экскурсия по студиям, на которой педагоги ШКИ – действующие специалисты сферы креативных индустрий – рассказали об особенностях работы с обучающимися, а также продемонстрировали оборудование школы.

mk.nso.ru

Открытие ШКИ станет точкой притяжения юных талантов не только для наукограда Кольцово, но и для близлежащих территорий. Программа обучения рассчитана на ребят в возрасте от 11 до 18 лет.

В помещениях ШКИ был сделан ремонт, приобретена мебель и современное уникальное оборудование, которое позволит освоить детям востребованные творческие профессии в сфере креативных индустрий. Здесь будут работать 4 студии: студия анимации и 3D-графики, студия дизайна, студия фото- и видеопроизводства, студия звукорежиссуры. Общая площадь помещений ШКИ составляет 319,4 кв.м.

mk.nso.ru

Уже зачислены обучающиеся, которые начнут своё обучение 1 декабря 2025 года. В 2025 году их общее количество составит 80 человек, в 2026 – 160 человек. В рамках образовательной программы, которая рассчитана на два года, ребята познакомятся со спецификой профессий в сфере креативных индустрии, создадут творческие проекты, а также выберут одно из направлений для углубленного изучения.
 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: