В новосибирском наукограде Кольцово заработала Школа креативных индустрий

Для творческих ребят здесь будут проходить занятия в студии анимации и 3D-графики, студиях дизайна, звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства.
1 декабря в наукограде Кольцово состоялось открытие Школы креативных индустрий (ШКИ) на базе Детской школы искусств. «Поздравляю жителей наукограда с открытием уникального творческого образовательного пространства. Развитие креативных индустрий сегодня – одно из ключевых направлений региона, поэтому создание таких школ – это шаг в будущее, шаг в создание креативной экономики. Обучение в новой школе позволит подросткам сориентироваться в творческих профессиях, реализовать собственные авторские проекты и сделать осознанный выбор будущей специальности», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
В ходе открытия для гостей прошла экскурсия по студиям, на которой педагоги ШКИ – действующие специалисты сферы креативных индустрий – рассказали об особенностях работы с обучающимися, а также продемонстрировали оборудование школы.
Открытие ШКИ станет точкой притяжения юных талантов не только для наукограда Кольцово, но и для близлежащих территорий. Программа обучения рассчитана на ребят в возрасте от 11 до 18 лет.
В помещениях ШКИ был сделан ремонт, приобретена мебель и современное уникальное оборудование, которое позволит освоить детям востребованные творческие профессии в сфере креативных индустрий. Здесь будут работать 4 студии: студия анимации и 3D-графики, студия дизайна, студия фото- и видеопроизводства, студия звукорежиссуры. Общая площадь помещений ШКИ составляет 319,4 кв.м.
Уже зачислены обучающиеся, которые начнут своё обучение 1 декабря 2025 года. В 2025 году их общее количество составит 80 человек, в 2026 – 160 человек. В рамках образовательной программы, которая рассчитана на два года, ребята познакомятся со спецификой профессий в сфере креативных индустрии, создадут творческие проекты, а также выберут одно из направлений для углубленного изучения.
