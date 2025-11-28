Новосибирцев приглашают написать «Географический диктант» в Музее природы

Ежегодная просветительская акция на этот раз посвящена 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы и 500-летию освоения Северного морского пути.
30 ноября во всём мире вновь пройдет «Географический диктант» – масштабная просветительская акция, инициированная Русским географическим обществом. Ежегодно в диктанте участвуют сотни тысяч человек по всему земному шару, проверяя свои знания о природе, истории, географии и культурном наследии России. В 2025 году Географический диктант пройдет уже в одиннадцатый раз.
В Новосибирске «Географический диктант» в офлайн-формате пройдет в Музее природы 30 ноября. О расписании мероприятия сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru:
- 11:00–12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта
- 12:00–12:15 – инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта
- 12:15–13:00 – написание диктанта
- 13:10–14:10 – экскурсия о природе Новосибирской области для участников диктанта.
Стартовавшая в 2015 году инициатива нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию. Принять участие в ней может каждый – вне зависимости от возраста, гражданства и места жительства.
Также возможно участие в акции онлайн — на сайте «Географический диктант» (доступно с 30 ноября по 14 декабря, с 12:00 до 12:00 по московскому времени). Таким образом, каждый сможет выбрать удобное время, чтобы проверить свои знания.
Участие в акции бесплатное.
6+
