Новосибирцев приглашают написать «Географический диктант» в Музее природы

30 ноября во всём мире вновь пройдет «Географический диктант» – масштабная просветительская акция, инициированная Русским географическим обществом. Ежегодно в диктанте участвуют сотни тысяч человек по всему земному шару, проверяя свои знания о природе, истории, географии и культурном наследии России. В 2025 году Географический диктант пройдет уже в одиннадцатый раз.

В Новосибирске «Географический диктант» в офлайн-формате пройдет в Музее природы 30 ноября. О расписании мероприятия сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru: