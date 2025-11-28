Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Новосибирцев приглашают написать «Географический диктант» в Музее природы

Ежегодная просветительская акция на этот раз посвящена 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы и 500-летию освоения Северного морского пути.

pxhere.com

30 ноября во всём мире вновь пройдет «Географический диктант» – масштабная просветительская акция, инициированная Русским географическим обществом. Ежегодно в диктанте участвуют сотни тысяч человек по всему земному шару, проверяя свои знания о природе, истории, географии и культурном наследии России. В 2025 году Географический диктант пройдет уже в одиннадцатый раз.

В Новосибирске «Географический диктант» в офлайн-формате пройдет в Музее природы 30 ноября. О расписании мероприятия сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru:

  • 11:00–12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта
  • 12:00–12:15 – инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта
  • 12:15–13:00 – написание диктанта
  • 13:10–14:10 – экскурсия о природе Новосибирской области для участников диктанта.
архивы пресс-служб

Стартовавшая в 2015 году инициатива нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию. Принять участие в ней может каждый – вне зависимости от возраста, гражданства и места жительства.

Также возможно участие в акции онлайн — на сайте «Географический диктант» (доступно с 30 ноября по 14 декабря, с 12:00 до 12:00 по московскому времени). Таким образом, каждый сможет выбрать удобное время, чтобы проверить свои знания.

Участие в акции бесплатное.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: