В Новосибирске открылась выставка, посвященная юбилею академика Лаврентьева — основателя Академгородка

В выставочном зале Государственного архива Новосибирской области открылась выставка «Академик М.А. Лаврентьев», посвященная 125-летию со дня рождения основателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и новосибирского Академгородка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Для нас, сибиряков, Лаврентьев – больше, чем выдающийся математик и механик. Он – создатель, основатель научного центра, чья мечта и воля воплотились в улицы, институты и университеты Академгородка. Эта выставка – напоминание нам, нынешнему поколению ученых, управленцев и студентов, о высочайшей планке, которую задал Михаил Алексеевич. О принципах, на которых стоит настоящая наука: глубина фундаментальных исследований, смелость в решении прикладных задач и неразрывная связь между ними. Принципы Лаврентьева – интеграция науки и образования, поиск талантов, ориентация на самые актуальные задачи страны – сегодня актуальны как никогда. Эта выставка – не только дань уважения прошлому, но и источник вдохновения для будущего», – прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.