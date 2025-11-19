В Новосибирске открылась выставка, посвященная юбилею академика Лаврентьева — основателя Академгородка

Михаил Лаврентьев создал не просто научный центр, а уникальную экосистему, которая базируется на принципе треугольника «наука — кадры — промышленность».
В выставочном зале Государственного архива Новосибирской области открылась выставка «Академик М.А. Лаврентьев», посвященная 125-летию со дня рождения основателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и новосибирского Академгородка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Для нас, сибиряков, Лаврентьев – больше, чем выдающийся математик и механик. Он – создатель, основатель научного центра, чья мечта и воля воплотились в улицы, институты и университеты Академгородка. Эта выставка – напоминание нам, нынешнему поколению ученых, управленцев и студентов, о высочайшей планке, которую задал Михаил Алексеевич. О принципах, на которых стоит настоящая наука: глубина фундаментальных исследований, смелость в решении прикладных задач и неразрывная связь между ними. Принципы Лаврентьева – интеграция науки и образования, поиск талантов, ориентация на самые актуальные задачи страны – сегодня актуальны как никогда. Эта выставка – не только дань уважения прошлому, но и источник вдохновения для будущего», – прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Экспозиция объединила уникальные документы и фотографии из архивов Новосибирской области, Республики Татарстан и Сибирского отделения РАН. Благодаря этому посетители могут проследить ключевые этапы жизненного пути ученого в Казани, Киеве и Новосибирске. Авторами проекта выступили специалисты Государственного архива Новосибирской области и Института истории СО РАН. Выставка будет работать до февраля 2026 года.
