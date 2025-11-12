Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Новосибирская область станет одной из ключевых площадок Всероссийского фестиваля НАУКА 0+

Тема фестиваля в этом году — «Твоя квантовая вселенная».

С 4 по 13 декабря 2025 года в Новосибирской области будет проходить Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+. Основная цель фестиваля — популяризация научных знаний и интереса к научной, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Тема фестиваля в этом году – «Твоя квантовая вселенная», которая отражает инициативу Организации Объединенных Наций, провозгласившей 2025-й год Международным годом квантовой науки и технологий.

В рамках фестиваля в период с 8 по 12 декабря 2025 года планируется проведение научно-популярных выездных мероприятий в различные районы региона при участии новосибирских студентов старших курсов, студентов-магистров, аспирантов, молодых ученых и опытных научных сотрудников.

Официальное сообщение пресс-службы министерства науки и инновационной политики Новосибирской области

