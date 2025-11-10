В новосибирском наукограде Кольцово заработает школа креативных индустрий

Как сообщила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, в начале декабря в Новосибирской области на базе Кольцовской детской школы искусств планируется открыть третью Школу креативных индустрий в регионе. В новом пространстве создаются студия анимации и 3D-графики, студия дизайна, студия фото- и видеопроизводства, студия звукорежиссуры. В настоящее время уже закуплено оборудование, сформирован педагогический состав и программы обучения, в школу уже 80 обучающихся зачислены.



«Развитие культурной инфраструктуры является для Новосибирской области приоритетной задачей. Важно, чтобы современные условия для занятий искусством, культурного досуга и творческой самореализации были доступны жителям не только крупных городов, но и сельских территорий. Проекты, реализуемые в рамках национального проекта «Семья» и программы по созданию школ креативных индустрий, направлены на формирование устойчивой и современной инфраструктуры учреждений культуры. Мы последовательно обеспечиваем обновление материально-технической базы, проводим капитальные ремонты, внедряем новые образовательные форматы и повышаем квалификацию специалистов. Это позволяет создавать конкурентную среду в сфере дополнительного образования и укреплять культурный потенциал региона», – отметила министр.